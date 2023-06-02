Федор Емельяненко считает, что ММА позволят его брату Ивану изменить свою жизнь

Иван Емельяненко в этом году дебютировал в смешанных единоборствах, победив блогера Алексея Леденева решением судей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Боец Иван Емельяненко может изменить свою жизнь благодаря дебюту в смешанных единоборствах (ММА). Об этом журналистам в пятницу рассказал брат спортсмена Федор Емельяненко.

"Это решение (дебют в ММА - прим. ТАСС) было принято без меня, - сказал Емельяненко. - Мне скинули ссылку на бои Ивана и Александра, я посмотрел записи. Иван победил блогера"

"Все, что происходит с моими братьями, я смотрю и наблюдаю в течение долгих лет с тяжелым чувством, с очень тяжелым, - продолжил Емельяненко. - Я понимаю, что я им помочь ничем не могу, поэтому молюсь, чтобы не я, но кто-то другой помог. Может быть, когда-то произойдет осознание, надеюсь, что Иван оставил свою прошлую жизнь и начнет с этого боя новую".

При этом Федор Емельяненко отметил, что предлагал своему младшему брату в качестве соперников профессиональных бойцов. "Я предлагал ему биться с реальными бойцами. И я предлагал ему свою помощь, еще когда ему было 15-16 лет. Но если он в 35 лет созрел, пусть будет так. Главное, чтобы он отказался от своего образа жизни, который он до этого вел", - отметил глава Союза ММА России.

Ивану Емельяненко 35 лет, он является младшим среди братьев Емельяненко. В нынешнем году он дебютировал в ММА, победив блогера Алексея Леденева решением судей.