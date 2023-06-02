Федор Емельяненко отказался помогать брату Александру в борьбе с вредными привычками

Глава Союза ММА России отметил, что его брат должен самостоятельно прийти к правильному образу жизни

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко не планирует помогать брату Александру Емельяненко избавиться от вредных привычек. Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

"Александр сделал свой выбор, как мне ему помочь? Ну, помогите вы, чем я могу помочь? Морально? Ну, помогите вы морально, что мне сказать?" - сказал Емельяненко. - "Саша, не пей"? Или что? Вы же видите, сколько его народа окружает, сколько его уговаривают. Тем не менее он выходит таким, каким он выходит".

Емельяненко отметил, что его брат должен самостоятельно прийти к правильному образу жизни. "Что, мало народу его поддерживает? Александр сделал свой выбор. Пока он это не осознает и не свернет с этого выбора, я не вижу смысла нам о чем-то разговаривать. Каждый остается при своем", - добавил Емельяненко.

Глава Союза ММА России посоветовал оценить жизнь брата с духовной точки зрения. "Я стараюсь жить по совести и корректировать свои действия, как бы господь посмотрел - правильно это или неправильно, - сказал Емельяненко. - Я беру совет у духовных лиц и так далее. Здесь тоже возьмите духовное лицо и поговорите с ним, проанализируйте поведение Александра, его слова. Любой здравомыслящий человек просто посмотрит слова, поступки и так далее и будет понимать, что происходит с человеком".

Братья Федор и Александр Емельяненко длительное время находятся в конфликте и не общаются друг другом. Александр многократно попадал в неприятные ситуации, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения.