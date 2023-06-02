Федор Емельяненко прокомментировал высказывания Карелина про ММА

Глава Союза ММА России отметил, что признание того или иного вида спорта является прерогативой Минспорта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Борьба является составляющей частью смешанных единоборств (ММА) как вида спорта. Об этом в пятницу журналистам, комментируя высказывания трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Карелин неоднократно заявлял, что ММА не являются видом спорта. Трехкратный олимпийский чемпион отмечал, что ММА являются системой проведения соревнований.

"Александр Александрович - уважаемый спортсмен, но определять вид спорта или нет - это прерогатива не депутата или кого-то еще, а министерства спорта, - сказал Емельяненко. - Все это рассматривалось, обговаривалось, собирались неоднократные совещания - и утвердили видом спорта. Дальше этот вид спорта доверили развивать Союзу ММА России. То, что Александру Александровичу кажется или не кажется, или он убежден, тогда ему надо идти работать в министерство спорта, а не быть сенатором".

Также Емельяненко отметил, что Карелин ранее был почетным гостем на турнирах по ММА.

"Когда мы виделись и общались, хотя мы давно не виделись, он был у нас на чемпионате России в Омске, слово говорил, все было нормально. Не было никаких недопониманий, уже позже пошло, что это не вид спорта. Скорее борьба - это вид дисциплины ММА, так ведь", - добавил глава Союза ММА России.

"Посмотрите, наша техника включает в себя вольную и классическую борьбу. Но в вольной и классической борьбе нет тех приемов, которые есть в нашем виде. Это одно из подразделений, одна из дисциплин", - подытожил Емельяненко.