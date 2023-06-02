2 июня, 09:12
ММА

Федор Емельяненко заявил о готовности наладить отношения с бойцом Шлеменко

Ранее у главы Союза ММА России и спортсменом произошло недопонимание

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко готов наладить отношения с бойцом Александр Шлеменко. Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

"Извиняться нужно не для развития ММА, - сказал Емельяненко. - Если Александр чувствует себя в чем-то виноватым - не вопрос. Встретимся, поговорим. Если нет, а это делается ради чего-то, то не вижу смысла в этом".

Ранее между Емельяненко и Шлеменко произошло недопонимание из-за интервью и комментариев в отношении друг друга. Шлеменко впоследствии заявил, что готов принести извинения ради развития ММА. 

Теги:
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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