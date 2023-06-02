Чемпиона СССР по футболу Гаврилова, перенесшего инсульт, должны выписать через две недели

Сын бывшего полузащитника московского "Спартака" ранее сообщил ТАСС, что его отцу предстоит операция на сонной артерии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Чемпиона СССР 1979 года в составе московского футбольного клуба "Спартак" Юрия Гаврилова, перенесшего инсульт, в случае успешного проведения операции выпишут из больницы через две недели. Об этом ТАСС в пятницу сообщил сын Юрия Гаврилова Василий.

Юрий Гаврилов был госпитализирован во вторник. В пятницу Василий Гаврилов сообщил ТАСС, что его отцу 7 июня проведут операцию на сонной артерии.

"В среду операция, то есть после того, как его перевели в общую палату, неделя пройдет на подготовку, - сказал Василий Гаврилов. - После операции где-то семь-десять дней под наблюдением врачей. Если все будет хорошо, то выписывают. Скорее всего, после этого отправим его в какой-то санаторий для реабилитации. То есть через пару недель его должны выписать при хороших моментах".

"Врачи говорят, что при любой операции, при том же аппендиците, риски есть, но уверили нас в том, что данные операции делают. Это один из немногих региональных центров, в котором делают операции в горячей стадии, как говорят, то, что они одни из немногих, кто делает такую операцию после инсульта в течение недели. Просто здесь момент такой, что можно и отложить операцию, как в остальных больницах делают, и провести ее через месяц-полтора, но тогда есть риск повтора инсульта. Поэтому лучше делать сейчас в срочном порядке", - добавил Василий Гаврилов.

Юрию Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".