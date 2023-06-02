Футболист Головин получил повреждение на тренировке "Монако"

Главный тренер команды Филипп Клеман выразил сомнения, что российский полузащитник сможет сыграть в матче последнего тура чемпионата Франции

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин получил повреждение на тренировке, у него небольшие проблемы с приводящими мышцами. Об этом сообщил главный тренер "Монако" Филипп Клеман, комментарий которого ТАСС в пятницу предоставили в пресс-службе клуба.

3 июня "Монако" дома сыграет против "Тулузы" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции.

"Не факт, что Головин сможет играть, хотя мы на это надеемся, - сказал Клеман. - На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами".

Головину 27 лет, он выступает за "Монако" с июля 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 45 матчей в различных турнирах, забив 8 мячей и отдав 8 результативных передач.

"Монако" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 65 очков в 37 матчах.