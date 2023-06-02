Месси может сыграть против Роналду летом 2023 года

ПСЖ и "Аль-Наср" примут участие в предсезонном турнире в Японии

ТАСС, 2 июня. Французский футбольный клуб ПСЖ проведет товарищеский матч против "Аль-Насра" из Саудовской Аравии во время предсезонного турнира в Японии, который пройдет с 22 июля по 2 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ПСЖ.

В предсезонном турнире, помимо ПСЖ и "Аль-Насра", примут участие японский клуб "Сересо Осака" и итальянский "Интер".

За ПСЖ с лета 2021 года играет аргентинец Лионель Месси. В декабре 2022 года в "Аль-Наср" перешел португалец Криштиану Роналду. В январе ПСЖ сыграл товарищеский матч против сборной Эр-Рияда, сформированной из футболистов клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", тогда победу одержал ПСЖ со счетом 5:4. Месси забил один гол, на счету Роналду было два мяча.

1 июня главный тренер парижской команды Кристоф Гальтье заявил, что Месси 3 июня проведет последний матч за ПСЖ. Затем пресс-служба французского клуба опровергла заявление тренера. 9 мая AFP сообщило, что "решенным вопросом" является переход Месси в одну из команд Саудовской Аравии. Также в числе вариантов для продолжения карьеры аргентинца СМИ называли испанскую "Барселону" и американский "Интер Майами".