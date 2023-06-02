Касаткина вышла в четвертый круг Roland Garros

Российская теннисистка в пятницу отдал лишь один гейм американке Пейтон Стирнс

ТАСС, 2 июня. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Пейтон Стирнс в матче третьего круга Roland Garros. Встреча прошла в пятницу в Париже.

Матч закончился со счетом 6:0, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под девятым номером. Стирнс не получила номера посева. В четвертом круге Касаткина встретится с победительницей матча между своей соотечественницей Анной Блинковой и украинкой Элиной Свитолиной.

Касаткиной 26 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает девятое место, спортсменка является первой ракеткой России. На счету Касаткиной шесть титулов под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Стирнс 21 год, в рейтинге WTA она располагается на 69-й позиции, на ее счету нет титулов под эгидой организации. Выход в третий круг Roland Garros 2023 года - лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема. Ранее она лишь один раз играла в основной сетке соревнований данной категории - на US Open 2022 года. Тогда она уступила в первом круге россиянке Екатерине Александровой.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Финальный матч в женском одиночном разряде пройдет 10 июня.