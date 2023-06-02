Лукич рассказал, что предоставит игровое время всем баскетболистам сборной России

9 и 11 июня российская команда проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич планирует предоставить игровое время всем игрокам команды во время сборов в Новогорске. Об этом Лукич рассказал ТАСС в пятницу.

"Товарищеские матчи со сборной Белоруссии проведем 9 и 11 июня. На нашем сборе 20 человек, и я надеюсь, что все сыграют. Результат - не главное, у нас есть несколько очень молодых игроков, и им важно получить игровое время. И мне важно посмотреть на ребят, что они из себя представляют в деле", - сказал Лукич.

В феврале мужская сборная России провела товарищеские матчи в Сербии с местными клубами. 1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.