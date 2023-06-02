УЕФА подтвердил, что арбитр Марчиняк будет работать на финале Лиги чемпионов

Судья принес извинения за участие в мероприятии, организованном одним из лидеров националистической польской партии "Конфедерация" Славомиром Ментценом

ТАСС, 2 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял извинения польского арбитра Шимона Марчиняка за участие в мероприятии националистической польской партии "Конфедерация" и утвердил его в качестве главного судьи финального матча Лиги чемпионов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УЕФА.

"УЕФА тщательно расследовал обвинения, связанные с участием Шимона Марчиняка в мероприятии, организованном в Катовице 29 мая 2023 года, - говорится в сообщении. - УЕФА и все футбольное сообщество со всей серьезностью относятся к этим обвинениям, поскольку мы однозначно отвергаем ценности, продвигаемые группой, связанной с этой конференцией. Вчера мы обязались собрать всю необходимую информацию и запросили срочные разъяснения по этому вопросу. После проведения тщательной проверки мы получили заявление от господина Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в этом мероприятии".

1 июня польская газета Przeglad Sportowy сообщила, что Марчиняк, назначенный главным арбитром финального матча Лиги чемпионов между итальянским "Интером" и английским "Манчестер Сити", посетил мероприятие, организованное одним из лидеров националистической польской партии "Конфедерация" Славомиром Ментценом. Пресс-служба УЕФА в комментарии для Przeglad Sportowy сообщила, что организация считает неприемлемыми ценности, продвигаемые партией. Марчиняк заявил, что не знал и "никогда не поддерживал какую-либо политическую партию или отдельного политика", а также отстранился от любых радикальных, расистских или антисемитских взглядов.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.