Олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Саканделидзе ввели в баскетбольный Зал славы

Игрок стал победителем Олимпийских игр в 1972 году

ТАСС, 2 июня. Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе введен в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба организации.

Саканделидзе введен в Зал славы FIBA посмертно, игрок умер в 2004 году в возрасте 58 лет. Помимо Саканделидзе, в Зал славы ввели двукратного бронзового призера Олимпийских игр бразильца Вламира Маркеса, бывшего игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" китайца Яо Мина, а также еще семерых игроков.

В составе сборной СССР Саканделидзе выиграл золото Олимпийских игр 1972 года и бронзу Олимпиады-1968. Также вместе со сборной СССР он стал чемпионом мира (1967) и четырехкратным чемпионом Европы (1965, 1967, 1969, 1971). На протяжении всей игровой карьеры Саканделидзе выступал за тбилисское "Динамо" (1963-1974), в составе которого стал обладателем Кубка СССР (1969). Также он был тренером "Динамо" с 1979 по 1983 год.