Кубок Стэнли в этом году не привезут в Россию

В ночь на воскресенье стартует финальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги, в которой сыграют "Флорида" и "Вегас"

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок Стэнли, который вручается за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в этом году не привезут в Россию. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

"Да, это верно", - ответил Дэйли на вопрос о невозможности привезти трофей в Россию.

В ночь на воскресенье стартует финал Кубка Стэнли, в котором встретятся "Флорида" и "Вегас". В составе "Флориды" выступает вратарь Сергей Бобровский, за "Вегас" играет нападающий Иван Барбашев. Также шансы сыграть в решающей серии имеют нападающий "Флориды" Григорий Денисенко и форвард "Вегаса" Павел Дорофеев. Оба хоккеиста провели меньше половины матчей в регулярном чемпионате, но если они будут заявлены хотя бы на одну игру финала, имя одного из них также будет выгравировано на кубке.

В 2022 году Кубок Стэнли в составе "Колорадо" завоевал форвард Валерий Ничушкин. Россиянин также не смог привезти трофей домой. В последний раз кубок в Россию привозили в начале сентября 2021 года игроки "Тампы" Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Тогда трофей побывал в Москве, Уфе и Нижнекамске.

Бобровский в случае победы в финале станет 37-м российским хоккеистом - обладателем Кубка Стэнли. Барбашев выигрывал трофей в 2019 году в составе "Сент-Луиса". Кроме того, трое россиян становились победителями плей-офф НХЛ в качестве тренеров.