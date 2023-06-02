Гребенкин рассказал, что после драфта НХЛ 2022 года его поздравил игрок "Торонто" Мэттьюс

Канадский клуб выбрал российского нападающего на драфте под общим 135-м номером

ТАСС, 2 июня. Российский нападающий Никита Гребенкин получил поздравления от ряда игроков "Торонто", после того как канадский клуб выбрал его на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года. Об этом Гребенкин рассказал "Спорт-Экспрессу" в пятницу.

"Торонто" выбрал Гребенкина на драфте 2022 года под общим 135-м номером.

"После драфта [Остон] Мэттьюс, [Джон] Таварес и [Митч] Марнер поздравили. С Таваресом виделись в Торонто, я пришел в офис руководства, там был Джон, он поприветствовал меня. После драфта написал Мэттьюс, поздравил, написал: "Работай, развивайся, ждем тебя в "Торонто", - сказал Гребенкин.

Гребенкину 20 лет, он является игроком магнитогорского "Металлурга". В сезоне-2022/23 Гребенкин выступал в составе хабаровского "Амура" на правах аренды, в 45 матчах он забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач. Нападающий был признан лучшим новичком сезона-2022/23.