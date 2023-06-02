Матыцин посетил тренировку гандбольного клуба "Ростов-Дон"

В воскресенье команда встретится с московским ЦСКА в решающем матче за звание чемпионок России

ТАСС, 2 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин и замминистра спорта Одес Байсултанов в рамках рабочего визита в Ростовскую область посетили открытую тренировку гандбольного клуба "Ростов-Дон". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минспорта.

"Очень рад быть на гостеприимной Ростовской земле в шикарном зале в компании замечательных спортсменок клуба "Ростов-Дон". И, конечно, хочу поблагодарить вас за те успехи, которые вами достигнуты, пожелать здоровья, благополучия. И прославляйте дальше огромную донскую землю", - сказал Матыцин. 4 июня "Ростов-Дон" в Москве проведет решающий, третий матч за звание чемпиона России против столичного ЦСКА.

В ходе визита Матыцин встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, который проинформировал главу Минспорта о недавно введенных в эксплуатацию и строящихся спортивных объектах региона. Как заявил губернатор, в области функционируют почти 11 тыс. спортивных объектов.

"Ростовская область вносит значительный вклад в общий показатель вовлеченности граждан России в занятия спортом. В регионе все плановые показатели и результаты федерального проекта "Спорт - норма жизни" успешно достигаются. В целом Ростовская область занимает четвертое место по статистическим данным сферы спорта с учетом четырех показателей: численность аккредитованных спортивных федераций, спортивных сооружений, организаций спортивной подготовки, спортсменов в субъекте России. Это отличный результат, но важно не сбавлять темп и стремиться всегда быть на первом месте", - заявил Матыцин.