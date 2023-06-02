Екимов рассказал о финансировании выступлений российских велогонщиков без флага

В Федерации велосипедного спорта России еще не определили, за чей счет будут поездки на соревнования

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вопрос финансирования выступлений российских велогонщиков в нейтральном статусе пока не согласован, однако ряд спортсменов продолжают заниматься получением допуска до международных стартов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

В августе в Глазго пройдет первый в истории объединенный чемпионат мира по велоспорту.

"Мы еще не определили порядок финансирования, за чей счет будут поездки, - сказал Екимов. - Но мы четко понимаем, что речь идет только об индивидуальных дисциплинах, командных соревнований у нас не будет".

Глава федерации отметил, что в шоссейных дисциплинах россияне могут попасть в число участников по рейтингу, в то время как в трековых ситуация с отбором гораздо сложнее.

"Порядок попадания в другие индивидуальные неолимпийские дисциплины тоже еще не определен, скорее всего, он будет по приглашению - благодаря wild card (специальное приглашение). Все, кто хочет или думает попасть под конкретный вид программы, сейчас занимаются документами. Уже потом, когда дело дойдет до вылета, будет понятно, будут ли деньги на поездку, будет ли желание и какая-либо возможность и смысл во всем этом участвовать", - добавил он.

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов. Они не должны ассоциироваться со своими странами, национальными федерациями и олимпийскими комитетами. Также российские и белорусские велогонщики не должны быть связаны с армией и другими органами государственной безопасности своих стран.