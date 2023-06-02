Жирков и Домингес подтвердили участие в ретро-матче между сборной России и "Зенитом"

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Юрий Жирков и обладатель Кубка УЕФА сезона-2007/08 в составе петербургского "Зенита" Алехандро Домингес подтвердили участие в запланированном Российским футбольным союзом (РФС) ретро-матче в июне. Об этом ТАСС сообщил источник.

31 мая в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что организация прорабатывает вопрос организации ретро-матча, посвященного победам "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также выступлению сборной России на чемпионате Европы 2008 года, на котором она завоевала бронзовые медали.

"Участие в ретро-матче подтвердили 18 бывших футболистов. За сборную России сыграют Роман Адамов, Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Игорь Семшов, Ренат Янбаев. В составе "Зенита" - Роман Широков, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес, Константин Зырянов, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов и Александр Анюков", - сказал собеседник агентства.

В 2008 году "Зенит" стал обладателем Кубка УЕФА, победив в финальном матче шотландский клуб "Рейнджерс" со счетом 2:0. В игре за Суперкубок УЕФА петербургская команда оказалась сильнее английского "Манчестер Юнайтед" (2:1), который в том году выиграл Лигу чемпионов. Сборная России на чемпионате Европы дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю команде Испании (0:3), на групповом этапе российские футболисты проиграли испанцам (1:4), обыграли греков (1:0) и шведов (2:0), а в четвертьфинале в дополнительное время победили сборную Нидерландов (3:1).