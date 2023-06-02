Следующее заседание исполкома Олимпийского комитета России запланировано на 5 октября

Глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что организация старается донести до Международного олимпийского комитета свою позицию о неприемлемости и нелегитимности рекомендаций по допуску российских спортсменов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) проведет следующее заседание 5 октября, до этого организация не планирует других встреч. Об этом журналистам в пятницу заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Я затрудняюсь ответить, - сказал Поздняков в ответ на вопрос, когда ОКР выработает окончательные рекомендации федерациям об условиях участия отечественных спортсменов в международных стартах. - Но следующее заседание исполкома состоится 5 октября, до этого у нас не будет никаких заседаний".

"Сейчас мы продолжаем вести диалог с нашими коллегами из Лозанны и стараемся донести нашу позицию о том, что их рекомендации и подходы являются неприемлемыми и нелегитимными, - продолжил глава ОКР. - Безусловно, они приносят ущерб олимпийскому движению не только в России, но и в мире".

26 мая прошло заседание исполкома ОКР, по его итогам была озвучена общая позиция организации - подписание отечественными спортсменами деклараций и заявлений политического характера, противоречащих законам Российской Федерации, недопустимо. Ранее ОКР объявил о намерении подготовить рекомендации об участии российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.