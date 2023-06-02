Павлюченкова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг Roland Garros

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Анастасии Павлюченковой

ТАСС, 2 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в матче третьего круга Roland Garros. Встреча прошла в пятницу в Париже.

Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Павлюченковой, которая выступает на турнире по защищенному рейтингу. Потапова была посеяна под 24-м номером. В четвертом круге Павлюченкова сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, победившей третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Другая представительница России Камилла Рахимова уступила второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2:6, 2:6). В четвертом круге белорусская спортсменка сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая до июня 2012 года выступала за Россию.

Потаповой 22 года, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 25-е место. На счету россиянки два титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Потапова не проходила дальше третьего круга.

Павлюченковой 31 год, она располагается на 333-й позиции мирового рейтинга. Спортсменка побеждала на 12 турнирах WTA. В 2021 году россиянка дошла до финала Roland Garros, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).