Олимпийский комитет России не получал приглашения на участие в Азиатских играх

26 января Олимпийский совет Азии выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) на данный момент не получал от Олимпийского совета Азии приглашения принять участие в Азиатских играх, которые пройдут осенью в Китае. Об этом журналистам в пятницу сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Если рассмотреть рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), то мы увидим, что в них заложены политические требования, которые являются абсолютно неприемлемыми. Там написано, что спортсмены не имеют права представлять ни свои национальные федерации, ни свой национальный олимпийский комитет. В этой части будет выглядеть достаточно странно даже какая-то гипотетическая возможность какого-то организованного выступления на этих соревнованиях", - ответил Поздняков на вопрос о возможности участия российской команды в Азиатских играх в Китае.

"Больше я сказать ничего не могу до тех пор, пока ОКР не получит приглашение на это мероприятие. Обсуждать предметно этот вопрос не имеет смысла", - добавил глава ОКР.

26 января Олимпийский совет Азии выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх при соблюдении условий МОК. Срок приема заявок на участие команд в Азиатских играх завершился 15 марта, до 15 июля национальным олимпийским комитетам необходимо предоставить списки предполагаемых участников соревнований. Жеребьевка турниров в командных видах спорта пройдет в конце июля.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.

Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Будет разыграно 482 комплекта медалей. На 16 сентября запланировано открытие Деревни спортсменов Азиатских игр, тогда же начнут работать тренировочные арены.