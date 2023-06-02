Теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг Roland Garros

Россиянин в четырех сетах обыграл австралийца Танаси Коккинакиса

ТАСС, 2 июня. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса в третьем круге Roland Garros. Встреча прошла в пятницу в Париже.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 11-м номером. Коккинакис попал в основную сетку турнира через квалификацию. В четвертом круге Хачанов сыграет с победителем матча между российским теннисистом Андреем Рублевым и итальянцем Лоренцо Сонего.

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

27-летний Коккинакис занимает 108-е место в мировом рейтинге. На счету австралийского теннисиста одна победа на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros (2015, 2023).

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян Roland Garros выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.