2 июня, 13:00
Летние олимпийские виды спорта

Поздняков объяснил медлительность в вопросе допуска российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России отметил, что политические критерии допуска должны быть исключены

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Возвращению российских спортсменов на международную арену даже в нейтральном статусе препятствуют политические критерии допуска, рекомендованные Международным олимпийским комитетом (МОК). Такое мнение журналистам в пятницу высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"В самих рекомендациях, которые находятся в открытом доступе на сайте МОК и являются системой допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на международные соревнования, есть очевидные политические пункты, которые не позволяют двигаться дальше. Эти политические требования должны быть исключены", - сказал Поздняков, комментируя последнее заявление главы МОК Томаса Баха о положительном эффекте выступлений российских спортсменов в нейтральном статусе.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Подобные критерии уже принимают некоторые международные федерации, в том числе Международная федерация фехтования, которая не предоставила нейтральный статус ни одному призеру Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль. 

Теги:
Поздняков, Станислав АлексеевичЛетние олимпийские виды спорта
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