Поздняков: вопросы интеграции России и Белоруссии в спорте решаются быстро и продуктивно

С 29 мая по 2 июня в Москве проходит третий этап Кубка Павла Леднева с участием сильнейших российских и белорусских пятиборцев

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия успешно решают вопросы интеграции в спорте, турнир по современному пятиборью "Кубок Павла Леднева" с участием сильнейших атлетов обеих стран является ярким тому доказательством. Такое мнение журналистам в пятницу высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Еще в прошлом году участие белорусских спортсменов в наших стартах было чем-то необычным, - заметил Поздняков. - Но спустя год уже все привыкли к этому, тренеры, спортсмены, специалисты и зрители воспринимают это спокойно. Вопросы интеграции двух государств в спорте решаются достаточно быстро и продуктивно".

"Что касается пятиборья, то я считаю, что нашим спортсменам повезло, потому что белорусское пятиборье считается очень сильным в мире. Конкурентная борьба помогает атлетам обеих стран находиться в хорошей спортивной форме, что очень важно, несмотря на сложные времена. Никто не снимал с нас задачу развития спорта в стране, тем более олимпийских дисциплин", - добавил глава ОКР.

С 29 мая по 2 июня в Москве проходит третий этап Кубка Павла Леднева с участием сильнейших российских и белорусских пятиборцев.