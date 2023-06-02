Футболист Малком заявил, что намерен выступать за "Зенит" до истечения контракта с клубом

Соглашение нападающего с петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года

ТАСС, 2 июня. Бразильский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком не собирается покидать клуб до истечения срока текущего контракта. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" в пятницу.

Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2027 года. В составе петербургского клуба бразилец выступает с 2019 года.

"У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если это предложение устроит и "Зенит", и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но я еще раз повторю, что мое соглашение с клубом истекает через четыре года. Я футболист "Зенита" и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство", - сказал Малком.

"Я бы не хотел фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только Богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днем. Я играю за "Зенит", и моя задача - приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнем другую, не менее красивую историю", - добавил он.

На счету Малкома 23 гола в 27 матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона, он занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. В активе бразильца также 7 результативных передач в нынешнем сезоне РПЛ.