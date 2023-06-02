Аминов считает, что в мире спорта уже лопается терпение в ожидании россиян и белорусов

По мнению главы Федерации современного пятиборья России, внутри спортивного сообщества хотят полного соблюдения Олимпийской хартии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Отстранение российских и белорусских спортсменов от международных стартов случилось по надуманным основаниям, в мире спорта ждут их возвращения. Такое мнение журналистам в пятницу высказал президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

"Я верю в то, что справедливость и честный спорт возьмут верх, - сказал Аминов. - Понятно, что наше отстранение надуманное. Мне кажется, внутри самого мирового спорта уже лопается терпение, другие страны понимают второстепенность турниров без участия в них россиян и белорусов".

"На том же чемпионате мира должны иметь возможность выступать все сильнейшие спортсмены без исключения. А отсутствие россиян и белорусов ставит под сомнение результаты соревнований. Я считаю, что все это понимают и хотят полного соблюдения Олимпийской хартии. У нас идет диалог с президентом международной федерации, но он не может игнорировать инструкции, которые ему дают в Международном олимпийском комитете", - продолжил глава ФСПР.

В конце мая Международный союз современного пятиборья (UIPM) заявил о создании рабочей группы по выработке критериев допуска российских и белорусских спортсменов до международных стартов. С марта 2022 года россияне и белорусы лишены возможности выступать на турнирах под эгидой UIPM.