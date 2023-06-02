Аминов надеется, что российским пятиборцам дадут шанс отобраться на Олимпиаду

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов продолжает надеяться на то, что его спортсменам дадут возможность участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом Аминов сообщил в пятницу журналистам.

"Я верю, что мы можем выступить на Олимпийских играх в Париже, - признался Аминов. - Даже если нас допустят до участия в отборе на Игры в 2024 году, то все равно останется шанс поехать в Париж. А рейтинг у нас, сами понимаете, сейчас никакой, и этим путем квалифицироваться будет практически невозможно".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Отбор на Игры-2024 завершится за два месяца до старта соревнований.