Тихонов считает "Спартак" фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Матчи заключительного тура пройдут 3 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" является фаворитом в борьбе за второе место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), но команда будет под давлением. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов.

"Я думаю, что "Спартак" является фаворитом в борьбе за второе место, - сказал Тихонов. - "Спартак" должен воспользоваться своим шансом, хотя "Крылья Советов" борются за непопадание в стыковые матчи. То есть у обеих команд решаются определенные задачи. ЦСКА довольно неплохо дома выглядит. "Ростов" хоть и провалил несколько игр, но в последнем матче вырвал победу у "Ахмата". Но это здорово и интересно, когда решается борьба медалистов и команд, которые сыграют в стыковых матчах".

"Полагаю, что ЦСКА и "Ростов" могут спокойно сыграть вничью, а "Спартак" может обыграть "Крылья Советов". Но все в руках ЦСКА, команды Владимира Федотова, ей не надо оборачиваться, нужно просто выигрывать, после чего не будет возникать вопросов ни у кого. Будет ли под давлением "Спартак", учитывая турнирное положение? "Спартаку" нужно выигрывать, поэтому, конечно, давление есть. Все-таки второе место будет хорошим результатом для "Спартака", - добавил Тихонов.

Перед заключительным, 30-м туром второе место занимает ЦСКА (55 очков), третье - "Спартак" (54), четвертое - "Ростов" (53). В последнем туре ЦСКА дома сыграет с "Ростовом", "Спартак" в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов". Все матчи пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.