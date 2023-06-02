Аминов: Кубок Павла Леднева по пятиборью является турниром очень высокого уровня

В турнире принимают участие российские и белорусские спортсмены

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Кубок Павла Леднева по современному пятиборью является турниром очень высокого уровня, поскольку в нем принимают участие лидеры мирового спорта из России и Белоруссии. Такое мнение журналистам в пятницу высказал президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

С 29 мая по 2 июня в Москве проходил третий этап Кубка Павла Леднева с участием сильнейших российских и белорусских пятиборцев.

"У Международного союза современного пятиборья российские и белорусские спортсмены находятся в топе, - отметил Аминов. - И наши соревнования очень высокого уровня, поскольку здесь выступают очень сильные пятиборцы".

"Мы думали, чтобы пригласить на наш турнир спортсменов, из стран, в которых пятиборье не так развито. Я имею в виду Узбекистан, Казахстан и Киргизию. Но в итоге приняли решение этого не делать, чтобы предоставить возможность сильным спортсменам соревноваться с сильными спортсменами. А атлетов из Узбекистана, Казахстана и Киргизии мы пригласим на другой наш турнир", - добавил глава ФСПР.

У мужчин победу на третьем этапе Кубка Павла Леднева одержал белорус Илья Полозков. Второе и третье места заняли россияне Егор Громадский и Александр Лифанов. В женских соревнованиях первые три места заняли представительницы Белоруссии: Анастасия Прокопенко, Ирина Просенцова и Мария Гнедчик соответственно.