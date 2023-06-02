Малком рассказал, что был рад остаться в "Зените", несмотря на предложение ПСЖ

В январе главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что ПСЖ проявляет интерес к Малкому, однако официального предложения в клуб из Санкт-Петербурга не поступало

ТАСС, 2 июня. Бразильский футболист петербургского клуба Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" Малком был рад остаться в команде, несмотря на интерес французского "Пари Сен-Жермен". Об этом нападающий рассказал "Спорт-Экспрессу" в пятницу.

В январе главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что ПСЖ проявляет интерес к Малкому, однако официального предложения в клуб из Санкт-Петербурга не поступало.

"Я думаю, что у Бога есть свой план на всех, все всегда происходит в то время, когда нужно. Я понимал, что моя миссия еще не выполнена, очень рад, что остался в клубе и помог "Зениту" успешно завершить сезон. Меня одинаково обрадовали обе вещи - и то, что мной заинтересовался "ПСЖ", и то, что "Зенит" стремился сохранить меня. Доволен тем, как все в итоге сложилось", - сказал Малком.

В составе петербургского клуба бразилец выступает с 2019 года. На счету Малкома 23 гола в 27 матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона, он занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. В активе бразильца также 7 результативных передач в нынешнем сезоне РПЛ.