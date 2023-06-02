Малком считает, что "Зенит" мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий считает, что подбор игроков позволил бы петербургской команде составить серьезную конкуренцию европейским клубам

ТАСС, 2 июня. Петербургский футбольный клуб "Зенит" составил бы серьезную конкуренцию европейским клубам и мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если бы принимал участие в турнире. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал нападающий петербургской команды Малком.

"Зенит" досрочно стал победителем Мир - Российской премьер-лиги текущего сезона. Петербургский клуб выиграл национальное первенство в пятый раз подряд. Малком идет первым в таблице лучших бомбардиров лиги. На его счету 23 забитых мяча в чемпионате, он также отдал 7 результативных передач.

"Абсолютно согласен [с одноклубником Дугласом Сантосом, сказавшим, что "Зенит" мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов]. С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в Лиге чемпионов. Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто играет и может составить серьезную конкуренцию европейским командам, но не имеет возможности выступать в еврокубках. Я очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится и российские клубы вернутся в международные соревнования", - сказал Малком.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.