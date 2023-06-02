Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Окулов подписал новый контракт с ЦСКА

Соглашение с форвардом рассчитано на два сезона

ТАСС, 2 июня. Московский хоккейный клуб ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Константином Окуловым. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

Соглашение клуба с форвардом рассчитано на два года.

Окулову 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2017 года. В составе столичного клуба нападающий трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).

В регулярном чемпионате КХЛ прошедшего сезона Окулов в 60 играх забросил 18 шайб и отдал 36 голевых передач. В плей-офф нападающий набрал 20 очков (6 шайб + 14 передач) в 27 играх.