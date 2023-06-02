Украинка Свитолина сыграет с россиянкой Касаткиной в четвертом круге Roland Garros

В третьем круге Элина Свитолина обыграла другую представительницу России Анну Блинкову

ТАСС, 2 июня. Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла россиянку Анну Блинкову в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 7:5 в пользу Свитолиной. В перерыве между первым и вторым сетом Свитолина брала медицинский тайм-аут. В четвертом круге украинка сыграет с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной, посеянной на турнире под 9-м номером.

Блинкова и Свитолина встретились во второй раз за неделю: 27 мая украинка со счетом 6:2, 6:3 оказалась сильнее в финале турнира в Страсбурге.

Свитолиной 28 лет, она является победительницей 17 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе Итогового турнира WTA 2018 года. В 2017 году она занимала 3-е место в мировом рейтинге, на данный момент спортсменка находится на 192-й строчке. Весной 2023 года она вернулась к соревнованиям после рождения дочери.

Блинковой 24 года, она занимает 56-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки 1 титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Блинкова не проходила дальше третьего круга.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).