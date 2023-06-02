Украинка Свитолина не пожала руку россиянке Блинковой после матча на Roland Garros

Свитолина обыграла Блинкову и в следующем круге сыграет с Дарьей Касаткиной

ТАСС, 2 июня. Украинка Элина Свитолина не стала пожимать руку россиянке Анне Блинковой после матча третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Встреча прошла в пятницу.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 7:5 в пользу украинской теннисистки. Перед тем, как спортсменки подошли к судье на вышке, Свитолина показала большой палец Блинковой.

27 мая Свитолина со счетом 6:2, 6:3 обыграла Блинкову в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Страсбурге. Тогда соперницы также не пожали руки.

28 мая вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла украинку Марту Костюк (6:3, 6:2) в матче первого круга Roland Garros. После матча зрители освистали Костюк за отказ пожать руку белорусской теннисистке.

В матче четвертого круга Свитолина сыграет с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.