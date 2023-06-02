Соболенко отказалась от пресс-конференции на Roland Garros из соображений безопасности

Вторая ракетка мира отметила, что не стала участвовать в пресс-конференции после победы над россиянкой Камиллой Рахимовой ради собственного психического здоровья и благополучия

ТАСС, 2 июня. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась от участия в пресс-конференции после победы в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) над россиянкой Камиллой Рахимовой из соображений безопасности. Об этом Соболенко рассказала в пятницу пресс-службе турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу белоруски. На пресс-конференции после матча второго круга Соболенко отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки.

"Да, после матча я поговорила со СМИ, как обычно. Я знаю, что они все еще ждут вопросов, которые больше касаются политики, чем моего тенниса. Вот уже много месяцев я отвечаю на эти вопросы на турнирах и очень ясно выражаю свои чувства и мысли. Эти вопросы не беспокоят меня после матчей", - сказала Соболенко.

"Я знаю, что должна давать ответы на вещи, не связанные с моим теннисом или моими матчами, но в среду я не чувствовала себя в безопасности на пресс-конференции. Я должна чувствовать себя в безопасности, когда отвечаю на вопросы журналистов после матчей. Ради собственного психического здоровья и благополучия я решила сегодня пресечь эту ситуацию, и турнир поддержал меня в этом решении", - добавила спортсменка.

28 мая Соболенко обыграла украинку Марту Костюк (6:3, 6:2) в матче первого круга Roland Garros. После матча зрители освистали Костюк за отказ пожать руку белорусской теннисистке. В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Соболенко сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.