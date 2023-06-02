Дзюдоист Абдулаев рассказал, что поддержка трибун в финале Гран-при придала ему сил

2 июня Абдулаев занял первое место на этапе Гран-при по дзюдо в Душанбе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Поддержка трибун в финальной схватке на этапе Гран-при по дзюдо против азербайджанца Турана Байрамова добавила сил россиянину Рамазану Абдулаеву. Об этом Абдулаев рассказал ТАСС в пятницу.

2 июня Абдулаев занял первое место на этапе Гран-при по дзюдо в весовой категории до 60 кг.

"Я уже дважды уступал в финалах турниров "Большого шлема", поэтому сейчас настраивался только на золото. Теперь как будто определенный барьер перешагнул, все равно как груз с плеч упал, - рассказал после победы Абдуллаев. - В финале слышал поддержку трибун, это добавило мне сил - не отпустил захват, доработал до конца".

Этап Гран-при проходит в Душанбе. Он завершится 4 июня.