Кварацхелию признали лучшим футболистом чемпионата Италии

Полузащитник "Наполи" в 33 матчах первенства страны забил 12 мячей и сделал 13 голевых передач

ТАСС, 2 июня. Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу по итогам сезона-2022/23. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба турнира.

В 33 матчах чемпионата Италии Кварацхелия забил 12 мячей и сделал 13 голевых передач. "Наполи" впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

Кварацхелии 22 года, он перешел в "Наполи" из грузинского "Динамо" (Батуми) летом 2022 года, ранее он выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив".

В последнем туре чемпионата Италии "Наполи" 4 июня примет "Сампдорию".