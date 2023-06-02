Российская теннисистка Аванесян вышла в четвертый круг Roland Garros

В третьем круге 20-летняя россиянка обыграла датчанку Клару Таусон

ТАСС, 2 июня. Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла датчанку Клару Таусон в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 7:5 в пользу россиянки. В следующем круге она сыграет с победителем матча между чешкой Каролиной Муховой и 27-й сеянной турнира румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Аванесян 20 лет, она занимает 134-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на счету россиянки нет титулов под эгидой организации. Выход в четвертый круг Roland Garros стал лучшим результатом Аванесян на турнирах Большого шлема.

Таусон 20 лет, она располагается на 127-м месте в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).