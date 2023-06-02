Третья ракетка мира Джокович вышел в четвертый круг Roland Garros

В третьем круге серб обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину

ТАСС, 2 июня. Сербский теннисист Новак Джокович в пятницу обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в матче третьего круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2 в пользу серба, посеянного на турнире под 3-м номером. Давидович-Фокина получил на турнире 29-й номер посева. В следующем круге Джокович сыграет с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем (13-й номер посева) и перуанцем Хуаном Пабло Варильясом (без номера посева).

36-летний Джокович является 3-й ракеткой мира и одним из рекордсменов по победам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. На счету серба и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула. Всего сербский теннисист выиграл 93 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине, обладателем Кубка Дэвиса.

Давидович-Фокине 23 года, он занимает 34-е место в мировом рейтинге, на счету испанца нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2021 году.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.