Ольховский: ничего не предвещало проигрыша теннисиста Рублева от Сонего

Российский теннисист потерпел поражение в третьем круге Roland Garros, выиграв первые два сета

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев уверенно выиграл первые два сета у итальянца Лоренцо Сонего, поэтому ничего не предвещало его проигрыша в матче третьего круга Roland Garros. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Сонего.

"Наверное, Андрей несколько не оправдал наших надежд в том плане, что после 2-0 все ожидали его победы. Ничто не предвещало его проигрыша в пяти сетах. Сонего не сдавался и боролся до конца, и Андрей начал ошибаться, а в пятом сете он допустил слишком много ошибок. На мой взгляд, Андрей должен был дожимать Сонего", - сказал Ольховский.

В четвертом круге Сонего сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Финальный матч Roland Garros в мужском одиночном разряде пройдет 10 июня.