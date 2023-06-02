Юношеская команда "Зенита" выиграла Кубок БРИКС по футболу

В финале "Зенит" со счетом 1:0 обыграл юношескую сборную России

ТАСС, 2 июня. Юношеская команда петербургского футбольного клуба "Зенит" (игроки не старше 17 лет) со счетом 1:0 обыграла юношескую сборную России в финальном матче Кубка БРИКС. Встреча прошла в пятницу в бразильском городе Гуарульюс.

Забитым мячом отметился Данил Лукиян (51). На 50-й минуте защитник сборной России Георгий Тихомиров получил красную карточку. На 68-й минуте нападающий "Зенита" Никита Базилевский не реализовал пенальти.

На групповом этапе турнира "Зенит" обыграл "Палмейрас" и "Атлетико Жувентус" и проиграл "Сантосу". Петербуржцы вышли из группы с первого места и в полуфинале оказались сильнее "Коринтианса". Сборная России обыграла "Фламенго" (2:0), "Насьонал" (7:0) и "Коринтианс" (2:1) на групповом этапе, а в полуфинале в серии пенальти победила "Сантос" (основное время - 2:2).

Кубок БРИКС проходил с 27 мая по 2 июня, в турнире приняли участие юноши до 17 лет.