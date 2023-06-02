2 июня, 20:20,
обновлено 2 июня, 20:25
Летние олимпийские виды спорта

Кенийка Кипьегон побила мировой рекорд на дистанции 1 500 метров, державшийся с 1991 года

EPA-EFE/ NOUSHAD THEKKAYIL
Фейт Кипьегон
© EPA-EFE/ NOUSHAD THEKKAYIL

Фейт Кипьегон побила достижение эфиопки Гензебе Дибаба

ТАСС, 2 июня. Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон в пятницу установила новый мировой рекорд в беге на 1 500 метроа на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции.

Кипьегон преодолела дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал эфиопке Гензебе Дибаба (3.50,07), он был установлен установила в феврале 1991 года.

Кенийской спортсменке 29 лет. Она является двукратной чемпионкой мира и Олимпийских игр, два раза Кипьегон завоевывала серебро мировых первенств.

Всероссийская федерация легкой атлетики в марте вернула себе членство в международной федерации, однако российские спортсмены пока не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), поскольку в марте 2022 года совет организации принял решение из-за ситуации на Украине запретить представителям России и Белоруссии выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в германском Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги. В ноябре 2022 года World Athletics продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии до особого распоряжения. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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