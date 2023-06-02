ПСЖ объявил об уходе чемпиона мира по футболу Серхио Рамоса

Контракт с 37-летним защитником истекает в конце текущего сезона

ТАСС, 2 июня. Чемпион мира по футболу 2010 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов испанский защитник Серхио Рамос покинет французский "Пари Сен-Жермен" в конце сезона. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ПСЖ.

Рамосу 37 лет, он выступал за ПСЖ с 2021 года и в составе клуба дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны. Контракт Рамоса истекает летом нынешнего года.

ПСЖ гарантировал победу в чемпионате Франции текущего сезона. В последнем туре парижская команда 3 июня примет "Клермон".

Ранее Рамос выступал за испанские "Севилью" и "Реал", с которым пять раз становился чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, трижды - Суперкубок УЕФА, дважды - Кубок Испании. В составе сборной Испании стал чемпионом мира (2010) и двукратным победителем чемпионата Европы (2008, 2012).

1 июня главный тренер парижской команды Кристоф Гальтье заявил, что 3 июня последний матч за ПСЖ проведет чемпион мира 2022 года, семикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси. Затем пресс-служба французского клуба опровергла заявление тренера. 9 мая агентство Франс Пресс сообщило, что "решенным вопросом" является переход Месси в одну из команд Саудовской Аравии. Также в числе вариантов для продолжения карьеры аргентинца СМИ называли испанскую "Барселону", за которую он выступал с 2003 по 2021 год, и американский "Интер Майами".