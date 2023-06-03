Борьба за медали и место в РПЛ. Чемпионат России по футболу завершится в субботу

"Спартак", ЦСКА и "Ростов" сражаются за серебро и бронзу, "Пари НН", "Крылья Советов" и "Факел" - за непопадание в стыковые матчи и прямое сохранение прописки в РПЛ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сезон-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в субботу, все восемь матчей 30-го тура начнутся в 17:00 мск. Перед заключительным туром еще не ясно, какие команды займут второе и третье места, а какие клубы будут участвовать в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

Среди матчей последнего тура выделяется игра между ЦСКА и "Ростовом", встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" в Москве. Команды являются претендентами на медали в этом сезоне, ЦСКА с 55 очками в 29 матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" (53) располагается на четвертой позиции. Игра первой части чемпионата завершилась со счетом 0:0, в прошлом сезоне команды также встречались в Москве в матче заключительного тура РПЛ, тогда сильнее оказался московский клуб. В последний раз "Ростов" выигрывал у ЦСКА на выезде в октябре 2019 года, тогда ростовчане победили со счетом 3:1.

За "Ростов" из-за дисквалификаций не смогут сыграть капитан команды полузащитник Данил Глебов и защитник Андрей Лангович. 29 мая спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин сообщил ТАСС, что Глебов продлил контракт с командой на пять лет. 31 мая пресс-служба ЦСКА сообщила, что матч с "Ростовом" станет последней домашней игрой для Георгия Щенникова. Защитнику 31 год, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. Щенников является трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны.

В другом матче московский "Спартак" на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов". Красно-белые также претендуют на медали, команда Гильермо Абаскаля с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" продолжают борьбу за то, чтобы не играть стыковые матчи, самарцы с 29 очками располагаются на 13-й позиции. В матче из-за дисквалификаций не примут участие защитник "Крыльев Советов" Роман Евгеньев и нападающий "Спартака" Александр Соболев, из-за болезни в Самару не полетели вратарь красно-белых Александр Селихов и защитник московской команды Алексис Дуарте.

Команда, которая не сыграет в стыковых матчах, определится после встреч "Зенит" - "Факел" и "Пари Нижний Новгород" - "Химки". "Зенит" досрочно стал чемпионом России, в активе петербургской команды 67 очков. "Химки" уже покинули состав участников РПЛ, подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. Воронежский "Факел" и "Пари НН" продолжают борьбу за 12-е место, которое позволит не участвовать в стыковых матчах. "Факел" с 30 очками занимает 12-е место, "Пари НН" с 27 очками располагается на 14-й позиции.

Расклады

Перед заключительным туром на серебро и бронзу претендуют ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". В случае победы армейский клуб займет второе место, при ничьей ЦСКА станет вторым, если "Спартак" не сумеет обыграть "Крылья Советов". ЦСКА станет третьим, если проиграет "Ростову", а "Спартак" уступит в Самаре. Если "Спартак" сравняется с ЦСКА по очкам, то будет выше по результатам личных встреч - в этом сезоне красно-белые выиграли со счетом 2:1 и сыграли вничью (2:2). В последний раз ЦСКА завоевывал медали чемпионата России в сезоне-2017/18, когда стал вторым.

"Спартаку" второе место будет гарантировано в случае победы над "Крыльями Советов" и ничьей в матче ЦСКА - "Ростов". Для бронзовых медалей "Спартаку" достаточно ничьей и поражения "Ростова" в игре с ЦСКА. Если красно-белые и ростовчане сыграют вничью в своих матчах, то команда Валерия Карпина окажется выше благодаря результатам личных встреч. "Ростов" в этом сезоне победил "Спартак" со счетом 4:2 и сыграл вничью (1:1). "Спартак" в последний раз был в тройке лучших чемпионата России в сезоне-2020/21, когда занял второе место.

"Ростову" для завоевания серебряных медалей нужно победить ЦСКА, а также дождаться потери очков "Спартаком". Для бронзовых медалей ростовчан устроит ничья в матче с ЦСКА, а также поражение красно-белых от "Крыльев Советов". Единственный раз "Ростов" был призером чемпионата России в сезоне-2015/16, когда занял второе место.

В гонке за сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон участвуют "Факел", "Крылья Советов" и "Пари Нижний Новгород". Команда, которая займет 12-е место, не будет участвовать в стыковых матчах, а останется в РПЛ. "Крылья Советов" могут занять 12-е место, если выиграют у "Спартака", а "Факел" не сможет победить "Зенит". "Пари Нижний Новгород" сохранит прописку в случае победы над "Химками" и поражений соперников по борьбе за место в РПЛ.

"Спартак" и "Пари НН" - фавориты

Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов считает, что команда является фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ. "Спартак" должен воспользоваться своим шансом, хотя "Крылья Советов" борются за непопадание в стыковые матчи, - сказал Тихонов ТАСС. - То есть у обеих команд решаются определенные задачи. ЦСКА довольно неплохо дома выглядит. "Ростов" хоть и провалил несколько игр, но в последнем матче вырвал победу у "Ахмата". Но это здорово и интересно, когда решается борьба медалистов и команд, которые сыграют в стыковых матчах".

"Полагаю, что ЦСКА и "Ростов" могут спокойно сыграть вничью, а "Спартак" может обыграть "Крылья Советов". Но все в руках ЦСКА, команды Владимира Федотова, ей не надо оборачиваться, нужно просто выигрывать, после чего не будет возникать вопросов ни у кого. "Спартаку" нужно выигрывать, поэтому, конечно, давление есть. Второе место будет хорошим результатом для "Спартака", - добавил бывший футболист красно-белых.

Тихонов, который также выступал за "Крылья Советов", считает, что в борьбе за выживание больше шансов у "Пари НН". "У "Нижнего Новгорода" в соперниках "Химки", которые уже вылетели, я не думаю, что у них будет какая-то супермотивация, чтобы обыграть нижегородскую команду, - отметил Тихонов. - Наоборот, у "Нижнего Новгорода" будет мотивация выиграть и без стыковых матчей остаться в РПЛ. "Крыльям Советов" нужно побеждать, даже ничья не гарантирует отсутствие стыковых матчей. Поэтому и для "Спартака", и для "Крыльев Советов" последний матч является решающим. "Факел" будет рассчитывать на "Спартак" и на себя, чтобы сыграть как минимум вничью. А у "Нижнего Новгорода" не проходная игра, "Химки" все-таки будут стараться, но уже ничем не мотивированная подмосковная команда сыграет с замотивированным "Нижним Новгородом". Поэтому у "Нижнего Новгорода" все шансы не играть в стыках. Очень интересно, ведь у трех команд вверху и внизу решается".

"Крылья Советов" здорово выглядели, только в концовке провалились, потому что мы знаем большие потери команды, уходили лучшие футболисты, было тяжело заменить. Посмотрите на "Факел", играли почти той же командой, которая с Первой лиги поднялась. У "Нижнего Новгорода" сменилось три тренера за сезон, то есть тоже не в сильно положительную сторону влияет. Так что я думаю, что все три команды в каком-то плане достойны остаться", - заключил Тихонов.

Также в субботу пройдут матчи "Локомотив" - "Торпедо", "Ахмат" - "Краснодар", "Оренбург" - "Динамо" и "Урал" - "Сочи". "Ахмат" с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, далее идут "Краснодар" (47), "Динамо" (45), "Оренбург" (43), "Локомотив" (42), "Сочи" (38), "Урал" (33). "Торпедо" располагается на последней, 16-й позиции с 13 очками.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.