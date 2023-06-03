"Зенит" заинтересован в открытии своей футбольной академии в Бразилии

По словам тренера Дмитрия Радченко, эта идея обсуждается в руководстве клуба

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июня./ ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Андрей Улинкин/ Санкт-петербургский "Зенит" рассматривает возможность открытия филиала своей футбольной академии в Бразилии. Об этом ТАСС сообщил в пятницу тренер юношеской команды "Зенита", экс-нападающий сборных СССР и России Дмитрий Радченко.

"Хотелось бы открыть здесь филиал академии "Зенита", - сказал он. По словам Радченко, соответствующая идея обсуждается в руководстве "Зенита", однако пока нет понимания того, где и на какой базе может функционировать такая футбольная школа.

Накануне воспитанники "Зенита" одержали победу в финальном матче юношеского турнира "Кубок БРИКС" в Сан-Паулу. Соревнования с участием восьми команд, в том числе юношеской сборной России, занявшей второе место, проводились с 27 мая по 2 июня. В ходе пребывания в Бразилии представители академии "Зенита" провели встречи с местными футбольными чиновниками, обсудив с ними планы по развитию сотрудничества и обмену опытом, как игровым, так и тренерским.

Информацию о том, что такой вопрос действительно затрагивался, ранее подтвердил ТАСС дипломатический источник. "В Бразилии уже есть балетная школа Большого театра, почему бы не появиться футбольной академии "Зенита", - сказал он.