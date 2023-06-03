Прыгун в высоту Иванюк повторил лучший результат сезона в мире на турнире в Брянске

Спортсмен преодолел планку на высоте 2,33 метра

ТАСС, 3 июня. Илья Иванюк стал победителем чемпионата Центрального федерального округа по легкой атлетике, который проходит с 1 по 3 июня в Брянске. Спортсмен преодолел планку на отметке 2,33 метра и повторил лучший результат летнего сезона в мире.

Ранее планку на такой высоте взяли австралиец Джоел Байден (4 марта) и американец Джувон Харрисон (1 апреля).

"С погодой повезло, по прогнозу стояла гроза, я настраивался прыгать в дождик, на высоту до 2,15 м, - сказал Иванюк ТАСС. - Ветер был довольно сильный, но больше попутный. До планки в 2,21 м была конкуренция, но эта высота покорилась только мне. Принял решение поставить 2,30 м, чтобы опередить начало дождя, да и силы не тратить на проходные высоты. Только в третьей попытке смог подстроиться правильно и преодолеть рубеж. Затем попросил 2,33 м поставить, просто проверить силы, но так как предыдущие 2,30 м был взяты с третьей попытки, на адреналине 2,33 м одолел с первой попытки, получилось довольно легко. Затем попробовал 2,36 м, но устал, пробежал и закончил. Возможно, при конкуренции времени на отдых было бы больше, я бы попытался преодолеть".

Следующим стартом для Иванюка станет турнир по прыжкам в высоту, который пройдет 6 июня в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Иванюку 30 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и первенства Европы - 2018. В прошлом сезоне Иванюк выиграл летний чемпионат России в Чебоксарах.