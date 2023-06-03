Чесноков: теннисистка Гауфф будет играть под огромным давлением в матче с Андреевой

Встреча между спортсменами пройдет в третьем круге Roland Garros

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Матч третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) против российской теннисистки Мирры Андреевой будет психологически сложным для американки Кори Гауфф. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Для Гауфф Андреева - это точно не подарок, особенно с учетом того, что должна защищать очки за прошлогодний финал, - сказал Чесноков. - На Гауфф будет оказываться огромное давление. Она сама, будучи молодой теннисисткой, оказалась в такой роли, что будет противостоять девочке, которая будет лезть всем телом. Не так давно такой девочкой, которая лезла на более опытных соперниц, была сама Гауфф, поэтому интересно будет посмотреть, как она будет справляться с давлением".

"Мне кажется, что у Мирры есть шанс на победу. Она никого не боится и прибавляет с каждым турниром", - добавил собеседник агентства.

Матч между Андреевой и Гауфф пройдет 3 июня.