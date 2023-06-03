Олимпийский чемпион Иванов считает, что российские лыжники откажутся выступать без флага

По мнению бывшего спортсмена, россияне и так долгое время выступали в нейтральном статусе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Члены сборной России по лыжным гонкам откажутся принимать участие в международных стартах, если получат допуск на них только в качестве нейтральных спортсменов. Такое мнение ТАСС в субботу высказал победитель Олимпиады 2002 года в гонке на 50 км Михаил Иванов.

"Я думаю, что наши ведущие лыжники и сами не захотят выступать на международных стартах в нейтральном статусе, - сказал Иванов. - Потому что мы и так слишком долго выступали без флага и гимна своей страны. До какого-то периода эта ситуация еще была терпимой, но совсем обезличенными спортсмены не захотят выступать. Тут уже будут совсем другие причины для присвоения нейтрального статуса, и я думаю, вряд ли лыжники согласятся на такое".

На Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнхане российские лыжники выступали под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) как олимпийские атлеты из России, на чемпионате мира 2021 года - под флагом национальной федерации, на ОИ-2022 - под флагом Олимпийского комитета России. Все эти ограничения стали следствием допинговых скандалов.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.

В мае совет Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила, что вопрос возвращения россиян на международную арену будет поднят не раньше сентября.