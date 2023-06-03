Чагин считает необходимым развивать спорт внутри России

По мнению семикратного победителя "Дакара", российские спортсмены - большие оптимисты

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российский спорт нужно развивать для успешного возвращения на мировую арену. Такое мнение ТАСС в субботу высказал руководитель команды "Камаз-мастер", семикратный победитель ралли-рейда "Дакар" Владимир Чагин.

"У нас сейчас нет прямой борьбы с европейскими соперниками, но такая ситуация во всем российском спорте, - сказал Чагин. - Мы не можем пока выйти на одну площадку с основными конкурентами, и наша задача сейчас заключается в том, чтобы развивать спорт внутри страны, чтобы после возвращения на чемпионаты Европы и мира наши спортсмены обязательно побеждали. В любом деле очень важно не падать духом, находить возможности для развития. Наши спортсмены очень выносливые и они большие оптимисты".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Этим рекомендациям последовали многие международные спортивные федерации. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.