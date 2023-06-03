Паралимпийский комитет России и руководство Башкирии подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны обсудили вопросы развития адаптивного спорта, организации и проведения в Башкортостане соревнований различного уровня с участием паралимпийцев

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС в субботу сообщил Рожков.

Подписание документа состоялось в Уфе в ходе заседания совета по вопросам физкультуры и спорта. Хабиров и Рожков обсудили вопросы развития адаптивного спорта, организации и проведения в Башкортостане соревнований различного уровня с участием паралимпийцев.

"Это соглашение позволит улучшить наше взаимоотношение с государственными и общественными организациями, задействованными при подготовке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, - сказал Рожков. - Оно направлено не только на всестороннее развитие отечественного паралимпийского движения, но и на социальную поддержку ветеранов боевых действий из числа военнослужащих, получивших ранения в ходе проведения специальной военной операции, по их реабилитации и социальной адаптации, в том числе с помощью средств адаптивной физической культуры и спорта".

"Башкортостан с самого начала развития паралимпийского движения в России является кузницей по подготовке спортсменов высокого класса и внес существенный вклад в становление и развитие адаптивного спорта в нашей стране. Уверен, заключенное соглашение позволит сохранить и приумножить славные спортивные традиции региона", - заключил Рожков.