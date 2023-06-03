Ольховский считает, что теннисистке Андреевой будет непросто справиться со скоростью Гауфф

Встреча спортсменок на Открытом чемпионате Франции пройдет в субботу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российской теннисистке Мирре Андреевой будет трудно справиться со скоростью американки Кори Гауфф в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Такое мнение ТАСС в субботу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Мирра здорово играет на этом турнире, но следующий матч, конечно, будет гораздо тяжелее, - сказал Ольховский. - Мирра уже ощутила на себе скорость и мощь Арины Соболенко, и справиться со скоростью Гауфф тоже будет непросто. Но несмотря на это, я думаю, что шансы на победу у Мирры есть, и она будет стремиться навязать свою игру сопернице".

Матч между Андреевой и Гауфф пройдет 3 июня.