3 июня, 08:02
Roland Garros

Ольховский считает, что теннисистке Андреевой будет непросто справиться со скоростью Гауфф

Встреча спортсменок на Открытом чемпионате Франции пройдет в субботу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российской теннисистке Мирре Андреевой будет трудно справиться со скоростью американки Кори Гауфф в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Такое мнение ТАСС в субботу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Мирра здорово играет на этом турнире, но следующий матч, конечно, будет гораздо тяжелее, - сказал Ольховский. - Мирра уже ощутила на себе скорость и мощь Арины Соболенко, и справиться со скоростью Гауфф тоже будет непросто. Но несмотря на это, я думаю, что шансы на победу у Мирры есть, и она будет стремиться навязать свою игру сопернице".

Матч между Андреевой и Гауфф пройдет 3 июня. 

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