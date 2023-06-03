Авербух оценил перспективы выступления российских фигуристов в нейтральном статусе

Хореограф отметил, что при наличии дополнительных условий участие россиян в соревнованиях невозможно

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вариант выступления российских фигуристов на международных соревнованиях в нейтральном статусе можно рассматривать только при условии, что его предоставление не будет сопряжено с подписанием спортсменами специальных деклараций. Такое мнение ТАСС в субботу высказал чемпион мира, хореограф, режиссер телевизионных и ледовых шоу Илья Авербух.

"Мы всегда должны быть готовы, - сказал Авербух о возможном возвращении российских фигуристов на международную арену. - Но это будет невозможно, если сохранятся озвученные условия. Если никаких писем, заявлений и всего остального не будет, то тогда о чем-то и можно говорить, но при наличии дополнительных условий, как мне кажется, выступление невозможно".

"У нас был опыт выступлений в нейтральном статусе. Дискуссия сложная, но если без дополнительных заявлений, то, по крайней мере, такой вариант можно рассматривать. Но если с декларациям, то, конечно, нет", - подчеркнул он.

Международный союз конькобежцев вопрос допуска российских и белорусских спортсменов планирует рассмотреть в июне или октябре. Ряд других спортивных федераций уже следуют рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), который предложил допускать россиян и белорусов исключительно в нейтральном статусе и при условии, что они не связаны с силовыми структурами своих стран.

Вместе с тем некоторые международные федерации предоставляют нейтральный статус только в случае подписания спортсменом декларации, которая, в частности, обязует его отказаться от демонстрации национальной символики и от поддержки боевых действий на Украине.

25 мая состоялся исполком Олимпийского комитета России, по итогам которого глава организации Станислав Поздняков сообщил, что участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ.